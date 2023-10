Lyon : la mairie du 1er arrondissement affiche un drapeau blanc plutôt que celui d'Israël

Un geste fort du maire écologiste, qui a pris fin ce jeudi avec le décrochage du drapeau, peut-être en prévision de l'importante manifestation pro-palestienne de samedi place des Terreaux.

Mais dans le 1er arrondissement, on ne fait rien comme les autres. On se souvient qu'en 2014, la maire de l'époque, devenue aujourd'hui adjointe à la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert, avait mis ses drapeaux en berne pour soutenir la Palestine.

Comme notre rédaction l'a constaté cette semaine, un drapeau blanc a été installé sur le bâtiment de la place Sathonay.

Contactées pour obtenir la signification de ce geste, la mairie du 1er arrondissement et la mairie centrale ne nous ont pas encore répondu.

On ne peut donc qu'imaginer que les écologistes réclament la paix entre Israël et la Palestine. A moins qu'ils ne se rendent...

L'information a fait réagir le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver, qui estime que ce drapeau blanc "favorise les expressions antisémites".

La mairie du 2eme arrondissement arbore le drapeau israélien; l’ambiguïté n’a pas sa place face au terrorisme islamiste:

L’extrême-gauche municipale joue un jeu dangereux et cet acte favorise les expressions antisemites. Odieux et irresponsable. https://t.co/JcAtpIcibG pic.twitter.com/2iqUtkPa7t — Pierre OLIVER (@poliver69) October 19, 2023

Mise à jour à 14h30 : La maire du 1er Yasmine Bouagga a finalement expliqué pourquoi le choix du drapeau blanc via un message sur X : "Nous avons choisi de mettre un drapeau blanc sur la mairie du 1er en signe de paix. Les images qui nous arrivent du Proche-Orient sont terrifiantes. Notre souci premier est le sort des civils, israéliens et palestiniens ainsi que le respect du droit international. Je mets en garde celles et ceux qui instrumentaliseraient les valeurs humanistes avec des arrières pensées politiciennes immondes, au mépris des victimes".