Lyon : une marche de la fraternité ce dimanche pour lutter contre "les fractures dangereuses"

Ce dimanche, à l'appel de plusieurs associations et de responsables religieux, une marche pour la fraternité doit se tenir à Lyon.

Le départ se fera à 14h de la place des Terreaux dans le 1er arrondissement, et le cortège rejoindra l'espace Martin Luther King au parc de la Tête d'Or. Il empruntera pour l'occasion la Passerelle de la Paix.

"Habitants et citoyens de France de différentes appartenances ou convictions, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, adeptes de religions ou de philosophies autres, humanistes tout simplement, nous ne sommes pas responsables des conflits qui se jouent à des milliers de kilomètres de chez nous", indiquent les organisateurs, en réponse aux marches pour Gaza ou au rassemblement pour les victimes d'Israël qui ont eu lieu ces dernières semaines entre Rhône et Saône.

"Nous pouvons être affectés par ce qui s'y passe mais ce n'est pas nous qui pourrons les régler ! En revanche, nous sommes responsables de ce qui se passe ici en France. Des fractures dangereuses pour la paix sociale sont en train de se creuser et de se multiplier en France", préviennent les associations Fils d'Abraham, Hospitalité d'Abraham, Mains ouvertes, Les racines de demain et le groupe Abraham foyer protestant de la Duchère.

Soutenues par les représentants du Conseil régional du culte musulman et du diocèse de Lyon, Benaïssa Chana et Olivier de Germay, elles demandent aux Lyonnais de se joindre au défilé "des humains qui aspirent et qui agissent pour la fraternité universelle, en commençant par nos relations de voisinage".

Il est demandé à ce que les participants n'amènent pas de drapeau. Aucun slogan ne sera accepté. Seule une banderole "Marche de la fraternité" sera déployée.

A noter que les relations entre le grand rabbin de Lyon et les représentants locaux des autres religions ne sont toujours pas au beau fixe. Daniel Dahan ne prend ainsi pas part à l'initiative de ce dimanche.