Bloqué depuis jeudi, Sciences Po Lyon évacué par la police

Après avoir reçu le soutien de Rima Hassan avant son meeting à Vénissieux dans la soirée, les bloqueurs pro-palestiniens ont reçu la visite moins désirée des forces de l'ordre vendredi matin.

L'objectif des nombreux policiers présents sur place est de faire évacuer les locaux de l'IEP lyonnais dans le 7e arrondissement.

Un amphithéatre était notamment occupé par les bloqueurs.

Suite a un rassemblement, les camarades mobilisé-es appellent a rejoindre l'AG de l'ENS sur le campus Monod a 12h30 pour décider des suites du mouvement https://t.co/0loCIKzt5z — Solidaires Étudiant-e-s Lyon (@SolEtuLyon) May 3, 2024

Le Comité Palestine Sciences Po s'est créé et a annoncé que six étudiants en France avaient commencé "une grève de la faim jusqu'à ce que Sciences Po s'engage à la création d'un groupe de travail et à la publication d'un rapport sur les partenariats universitaires et économiques vis-à-vis des violations du droit international et des droits de l'Homme en Palestine".

Outre Paris, Lille et Saint-Etienne ont également vu des étudiants bloquer les IEP pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza, mais aussi pour soutenir la mobilisation similaire aux Etats-Unis.