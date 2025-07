Nouvelle manifestation pour la Palestine à Lyon ce samedi

Le rendez-vous est donné à 15h place de la République dans le 2ème arrondissement.

Les manifestations et rassemblements en soutien à Gaza continue à Lyon. Un nouveau rendez-vous a été donné par le collectif 69 Palestine. Une manifestation est organisée ce samedi 19 juillet à 15 heures sur la place de la République en Presqu'île.

Depuis plus de 600 jours, la situation a provoqué la mort de plus de 57 000 Palestiniens selon le ministère de la Santé palestinien.

A ce jour, les négociations d’un accord pour un cessez-le-feu sont au point mort. Ce mardi 15 juillet, un "sommet d’urgence", à l’initiative du Groupe de La Haye s’est tenu à Bogota, en Colombie afin de prendre des mesures "concrètes" contre Israël.

Une trentaine de pays, dont plusieurs du sud global, d’Europe et du Proche et Moyen-Orient, ont également pour intention de prendre des mesures juridiques et diplomatiques à l’encontre d’Israël, notamment pour empêcher la fourniture ou le transfert d’armes vers ce dernier.