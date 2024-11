Tags antisémites : "La situation est totalement hors de contrôle à Lyon 3"

La situation à l’Université Lyon 3 a pris une tournure inattendue après une conférence organisée par une association de l'établissement en présence de Yaël Braun-Pivet. Les événements ont rapidement dégénéré, entraînant des dégradations et des actions perturbatrices, comme le rapporte Barthélemy Cayre-Bideau, porte-parole de l’UNI.

Selon ce dernier, la conférence a suscité la mobilisation de l'extrême gauche, qui accusait la présidente de l’Assemblée nationale d'être "sioniste", de "défendre la cause juive" et d’être "anti-palestinienne". Ces tensions ont culminé par des actes de vandalisme : Toute la devanture de l’université a été taguée.

Les inscriptions "Free Gaza" et "vive la lutte armée" figuraient parmi les messages inscrits sur les murs.

La mobilisation a encore pris plus de l'ampleur. "Ils ont appelé à manifester au sein de la cour sud de Lyon 3, donc en plein milieu de Lyon 3, ce qui est interdit bien sûr. Ils ont fait des appels en amphi […] Ils étaient très nombreux. Ils ont dérangé les amphi, ils ont interrompu tous les cours." précise Barthélemy Cayre-Bideau avant d'ajouter : "Je crois même qu'ils ont coupé l'eau et l'électricité".

"La situation est totalement hors de contrôle à Lyon 3", déplore le porte-parole. En effet, l’escalade des événements a atteint un nouveau palier lorsque des manifestants se sont dirigés vers le local de l’UNI. "Un membre de l'Union étudiante de Lyon 3 a dit : 'maintenant, on va au local de l’UNI', et ils ont défoncé le local sachant qu'on avait des militants à l'intérieur, qui ont été menacés verbalement et physiquement", a-t-il affirmé.

Aux alentours de 16h45, la tension n'était pas redescendue : "Ils sont actuellement dans la cour, donc là, ils font des chants, ils font des cris".