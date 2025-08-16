Plus de 200 journalistes tués à Gaza en deux ans : un rassemblement ce samedi à Lyon

Après les concerts de casserole, le mot d'ordre ce week-end sera de rendre hommage aux journalistes d'Al-Jazeera tués lors de frappes israéliennes à Gaza, et notamment Anas al-Sharif (photo), qu'Israël accusait d'être un membre du Hamas. Depuis 2023, on estime à 200 le nombre de journalistes qui ont perdu la vie sur place.

Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières, estime qu'il faut "de toute urgence mettre un terme à ce massacre et à la stratégie de blackout médiatique d’Israël, destinée à masquer les crimes commis par son armée, depuis plus de 21 mois, dans l’enclave palestinienne assiégée et affamée. La communauté internationale ne peut plus fermer les yeux et doit réagir et faire cesser cette impunité. RSF appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à se réunir d’urgence sur le fondement de la résolution 2222 de 2015 sur la protection des journalistes en période de conflit armé afin de stopper ce carnage".

Les manifestants à Lyon réclameront aussi un cessez-le-feu immédiat et permanent, l'ouverture de points de passage pour permettre l'entrée de l'aide et du lait infantile en quantités suffisantes, ainsi que des sanctions contre l'Etat d'Israël.