Plus de 200 journalistes tués à Gaza en deux ans : un rassemblement ce samedi à Lyon

Après les concerts de casserole, le mot d'ordre ce week-end sera de rendre hommage aux journalistes d'Al-Jazeera tués lors de frappes israéliennes à Gaza, et notamment Anas al-Sharif (photo), qu'Israël accusait d'être un membre du Hamas. Depuis 2023, on estime à 200 le nombre de journalistes qui ont perdu la vie sur place.
Thibaut Bruttin, directeur général de Reporters sans frontières, estime qu'il faut "de toute urgence mettre un terme à ce massacre et à la stratégie de blackout médiatique d’Israël, destinée à masquer les crimes commis par son armée, depuis plus de 21 mois, dans l’enclave palestinienne assiégée et affamée. La communauté internationale ne peut plus fermer les yeux et doit réagir et faire cesser cette impunité. RSF appelle le Conseil de sécurité des Nations unies à se réunir d’urgence sur le fondement de la résolution 2222 de 2015 sur la protection des journalistes en période de conflit armé afin de stopper ce carnage".
Les manifestants à Lyon réclameront aussi un cessez-le-feu immédiat et permanent, l'ouverture de points de passage pour permettre l'entrée de l'aide et du lait infantile en quantités suffisantes, ainsi que des sanctions contre l'Etat d'Israël.
ah bon? on est sûr de ces infos? tellement de mensonges diffusés par les islamistes et leurs collabosSignaler Répondre
Ah la petite manifestation du samedi pour Gaza !Signaler Répondre
Le terroriste du Hamas Anas Al-Sharif, qui se faisait passer pour un journaliste d’Al JazeeraSignaler Répondre
Al-Sharif était le chef d’une cellule terroriste du Hamas et coordonnait des attaques de roquettes contre des civils israéliens et des soldats de Tsahal.
Des renseignements et documents saisis à Gaza, incluant des listes de membres, des registres d’entraînement terroriste et des fiches de paie, prouvent qu’il était un agent du Hamas infiltré au sein d’Al Jazeera.
Un badge de presse n’est pas un bouclier pour le terrorisme.
L aide humanitaire est toujours arrivée à Gaza et n' avait été stoppée que parce que le Hamas revendait l aide pour se financer. Quant a RSF a quand un reportage sur les massacres au Soudan, au Nigeria, au Congo par ces fanatiques islamistes,? Je croirais a la volonté de paix de ces organisations lorsque ces rassemblements feront flotter ensemble les drapeaux palestiniens et israéliens , jusque la je peux pas j ai piscine.......Signaler Répondre
Ni oubli, ni pardon
Une blague.Signaler Répondre
pour mettre fin au conflit….Signaler Répondre