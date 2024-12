Plainte pour crimes de guerre contre un soldat franco-israélien originaire de Lyon

Ce mardi, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et trois associations palestiniennes — Al-Haq, Al Mezan Center et le Centre palestinien pour les droits de l’Homme — contre un soldat franco-israélien. Ce dernier, originaire de Lyon, est accusé de torture, crime de guerre, crime contre l’humanité et génocide à l’encontre de civils arrêtés à Gaza, en janvier 2024.

Cette nouvelle plainte fait suite à une première procédure contre X, déposée en avril dernier par des associations pro-palestiniennes. Toutefois, le Parquet national antiterroriste (Pnat) avait classé cette première plainte sans suite en septembre, estimant que les faits étaient "insuffisamment caractérisés".

Le militaire visé par la plainte a finalement été identifié à partir d’une vidéo publiée le 19 mars 2024 sur la plateforme X (anciennement Twitter). Cette vidéo, partagée par le journaliste palestinien Younis Tirawi et jugée "abjecte et choquante" par le Quai d’Orsay, montre un homme entravé, les yeux bandés, dévêtu, avec une corde autour du cou, étant extrait d’un camion. On entend la voix d’un homme commenter de manière injurieuse : "T’as vu ces enculés, mon neveu ? Ces fils de putain... Allez descends, fils de pute. Sur les pierres, voilà, enculé de ta mère. T’as vu ce petit fils de putain, là, regarde, il s’est pissé dessus. Regarde, je vais te montrer son dos, tu vas rigoler, regarde, ils l’ont torturé pour le faire parler."

La vidéo se poursuit, montrant plusieurs hommes entassés, entravés, insultés et interpellés par la même voix : "Vous étiez contents le 7 octobre ?".

Selon la plainte, l’homme à l’origine de cette vidéo serait Yoel O., un soldat franco-israélien actuellement en service à Gaza. Des éléments issus d’une conversation sur l’application Telegram permettraient de dater la vidéo de janvier 2024. La diffusion de cette vidéo aurait été réalisée par Samuel O., identifié comme étant le neveu de Yoel O. Tous deux seraient originaires de Lyon.

La plainte met en avant le caractère "systémique" des actes de torture infligés aux prisonniers gazaouis. Ces derniers auraient subi des sévices physiques et psychologiques, des passages à tabac, des noyades, des électrocutions, des attaques de chiens et des sévices sexuels, selon les témoignages recueillis.

Le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile permet de saisir un juge d’instruction, même après le classement sans suite de la première plainte par le Pnat.