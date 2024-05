Nouveau rassemblement pour Gaza à Lyon ce samedi : "Il faut passer aux actes"

Alors qu'Israël a lancé dans la semaine une offensive sur Rafah, la colère monte chez les pro-palestiniens.

"Le spectre de la famine se propage rapidement pour hanter tous les habitants de la bande de Gaza et aggraver la crise humanitaire et alimentaire à laquelle ils sont confrontés dans un contexte de pénurie d’approvisionnement humanitaire qui dure depuis sept mois.. Nous ne détournerons pas les yeux de Rafah ! Nous interpellons les autorités françaises , il faut passer aux actes !", annoncent les organisateurs du rassemblement lyonnais qui débutera à 15h place Bellecour dans le 2e arrondissement.

Selon l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, 80 000 personnes ont fui Rafah depuis lundi. L'armée israélienne entend faire déplacer 100 000 réfugiés vers la zone humanitaire élargie d’al-Mawasi.

"Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat, total et permanent pour la bande de Gaza, l’arrêt des bombardements et des déplacements forcés des populations. Nous exigeons le libre accès des points de passage, l’entrée sans restriction de l’aide humanitaire, le rétablissement des financements de l’UNWRA et la levée du blocus de Gaza. C’est aussi dans le cadre d’un cessez-le-feu que les otages civils israéliens et binationaux pourront être libérés", liste le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien.