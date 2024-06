La chanteuse lyonnaise Pomme signe une tribune pour la reconnaissance d'un État palestinien

Ils sont 235 à avoir signé une tribune publiée ce mardi soir par le site Libération dont l'objectif est d'interpeller Emmanuel Macron sur une reconnaissance d'un État palestinien.

"Depuis la terrible attaque du Hamas du 7 octobre 2023 causant la mort de plus de 1 100 israéliens, majoritairement civils, et la prise d’otage de 252 personnes, dont 121 sont encore détenues par le Hamas, les habitants de Gaza subissent des bombardements quotidiens. Il y a quelques jours, deux camps de réfugiés ont été ciblés à Rafah et nous avons en tête des images qui nous empêchent de dormir la nuit. Pourtant, malgré le tollé international, Israël continue le massacre", peut-on notamment lire dans le texte.

Parmi les artistes et influenceurs ayant décidé de signer cette tribune, on retrouve Angèle, Leïla Bekhti, Léna Situations, DJ Snake, Renaud, JoeyStarr, Camélia Jordana, Léa Seydoux mais également la chanteuse et actrice lyonnaise Pomme qui... (Lire la suite sur Lyon Femmes)