Lyon : tags et slogans anti-Israël après une manifestation pour la Palestine en presqu'île

Ce lundi soir, la presqu'île de Lyon a été marquée par des inscriptions hostiles à Israël et des appels à soutenir la cause palestinienne. Lors d'une manifestation organisée par le collectif Urgence Palestine, plusieurs slogans ont été tagués à la peinture noire et rouge sur des murs et des enseignes du centre-ville, en particulier rue de la République.

Les manifestants, après s'être rassemblés place de la Comédie, ont ciblé les façades de plusieurs commerces et panneaux publicitaires, dont un McDonald’s et un Starbucks. Parmi les tags visibles, on pouvait lire des messages tels que “Boycott les sionostes”, “fuck israel”, “Brûlez les sionistes”, ou encore "free Gaza" et "Israël brûle des enfants".

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le carrousel de la Guillotière, bloquant la circulation devant le pont quelques minutes, avant de se disperser. Les forces de l'ordre n'ont pas signalé d'incidents majeurs, mais les tags ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.