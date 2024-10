Lyon : nouvelle manifestation pour la Palestine et le Liban ce samedi

Le collectif 69 Palestine appelle à un grand rassemblement ce samedi 12 octobre, de 15h à 17h, sur la place Bellecour à Lyon, pour dénoncer la situation à Gaza et au Liban. Le collectif exige “un cessez-le-feu immédiat et la fin des bombardements”.

Dans son communiqué, le collectif dénonce également “une année de génocide à Gaza” et “plusieurs mois de bombardements criminels du Liban”, affirmant que “plus de 50 000 personnes ont été assassinées”, dont 17 000 enfants. Il appelle ainsi “les citoyens soucieux de la dignité humaine et du droit International” à se mobiliser et exige “des sanctions” contre l'État d'Israël.