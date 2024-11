Lyon : nouveau rassemblement en soutien au peuple palestinien et libanais ce samedi

Le collectif 69 de soutien au peuple palestinien organise un rassemblement ce samedi 9 novembre à 15h, place Bellecour à Lyon.

“Le génocide se poursuit en Palestine”, affirme le collectif. Ces derniers dénoncent la politique menée par le gouvernement israélien, l’accusant d’intensifier les attaques à Gaza, et critiquent la récente interdiction de l’UNRWA, l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, qualifiant cette action de tentative d’”accélérer encore leur extermination”.

Le texte mentionne aussi la gravité de la situation dans le nord de Gaza, évoquant un “génocide dans le génocide” selon les termes du diplomate palestinien Majed Bamya. Le collectif mentionne également la situation au Liban. “D’après l’association ‘Save the Children’, les attaques israéliennes ont tué plus de 100 enfants au Liban depuis le 23 septembre 2024. Cela représente en moyenne deux enfants par jour !”

Le collectif demande par ailleurs à la France, à travers son Président et son gouvernement, de sortir de leur “complicité honteuse” et appelle à diverses actions, dont l’arrêt de la livraison d’armes à Israël et la protection du peuple palestinien. Le collectif ajoute, “Nous refusons l’accueil du terroriste Smotrich en France le 13 novembre et l’accueil de l’équipe de foot nationale israélienne au Stade de France le 14 novembre !”.