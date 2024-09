Villeurbanne : match de l'ASVEL perturbé par des pro-palestiniens, des coups échangés avec le public

Si la première, déclarée, s'est déroulée normalement devant la salle avec les militants de L214 qui dénonçaient le sponsor de l'adversaire de l'ASVEL, la seconde a surpris tout le monde.

Et pour cause, des militants pro-palestiniens ont interrompu la rencontre pour scander des slogans et brandir des drapeaux.

Un évènement qui n'a pas été du goût de tous les spectateurs, certains ont tenté de se saisir des drapeaux, d'autres ont échangé des coups avec les manifestants qui dénonçaient le projet avorté de participation du club villeurbannais à un tournoi en Israël.

Une échauffourée éclate dans les tribunes de l'Astroballe après l'apparition de plusieurs drapeaux palestiniens lors de Asvel-Le Mans pic.twitter.com/ksQB16835S — Sami Sadik (@sami_sdk) September 22, 2024 Ces derniers ont finalement été évacués et le match a pu reprendre après près d'une dizaine de minutes d'arrêt.

L'ASVEL a finalement battu les Manceaux (85-71).