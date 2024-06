Lyon : une marche pour Gaza et la libération de Georges Ibrahim Abdallah

Ce samedi à Lyon, une marche est prévue durant l'après-midi avec deux mots d'ordre. Le premier, traditionnel, concerne le cessez-le-feu à Gaza, la reconnaissance de l'Etat de Palestine ou encore la convocation et le renvoi de l'ambassadeur d'Israël en France.

Le second qui se greffe permettra aux manifestants de réclamer la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Le militant communiste libanais est incarcéré en France depuis 40 ans, ce qui en fait le plus vieux prisonnier politique du pays. Il avait été arrêté à Lyon puis condamné pour avoir joué un rôle dans l'assassinat de l'ambassadeur des Etats-Unis au Liban en 1976. Proche des Fractions armées révolutionnaires libanaises et engagé pour la cause palestinienne, il est considéré comme un terroriste par ses détracteurs et comme un défenseur de Gaza par les altermondialistes et une partie de la gauche.

Le rassemblement se fera à 14h au niveau du métro Sans Souci dans le 3e arrondissement de Lyon. Via le cours Gambetta puis les quais Jules Courmont et Jean Moulin, le cortège rejoindra la place des Terreaux.