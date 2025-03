Gaza et Georges Ibrahim Abdallah : une manifestation à Lyon ce samedi

Le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien organise un rassemblement "pour dénoncer les violations répétées des accords de trêve par Israël à Gaza" et la "terreur coloniale qui s'abat en Cisjordanie et l'alliance colonialiste et suprémaciste entre Trump et Netanyahu".

La libération de Georges Ibrahim Abdallah sera aussi réclamée, tout comme la reconnaissance d'un Etat palestinien par la France.

La manifestation se déroulera ce samedi entre 14h et 16h sur la place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon.