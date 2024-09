Lyon : nouveau rassemblement en soutien à la Palestine ce samedi 

Le Collectif 69 de Soutien au Peuple Palestinien appelle une nouvelle fois à se rassembler et demande “un cessez-le-feu total” dans la bande de Gaza, ainsi que “l'arrêt des livraisons d'armes par la France”.

Les organisateurs appellent également à “la reconnaissance de l'État de Palestine et à l'instauration de sanctions contre Israël”.

“La Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures pour protéger les Palestiniennes et les Palestiniens de la bande de Gaza contre le risque de génocide, et notamment pour permettre la fourniture des services de base et l'aide humanitaire requises de toute urgence.

La France et l'Union Européenne doivent empêcher le massacre en cours à Gaza pour ne pas se rendre complice de la commission d'un génocide

“Nos organisations appellent à participer, samedi 14 septembre à 15h au rassemblement, Place de la République pour exiger un cessez-le-feu total et permanent (face à l'enseigne PRINTEMPS).”