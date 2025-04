Die-in pour Gaza à Lyon : la députée Tiffany Joncour craint une banalisation de la "haine anti-juive"

Une manifestation qui a réuni quelques dizaines de personnes sous les fenêtres de Grégory Doucet, et qui s'est déroulée dans le calme. L'eau de la fontaine Bartholdi a toutefois été colorée en rouge pour représenter "le sang des Palestiniens massacrés".

Pour la députée RN du Rhône Tiffany Joncour, "ce rassemblement a donné lieu à l’affichage de slogans et visuels violemment hostiles à l’État d’Israël. Des drapeaux de la France Insoumise et du Parti Communiste Français étaient visibles, révélant une nouvelle fois la complaisance de l’extrême gauche avec les discours les plus radicaux."

Selon elle, cette "tentative d’importer le conflit israélo-palestinien sur le sol français (…) risque d’attiser les tensions communautaires et de banaliser une haine profondément anti-juive".

Tiffany Joncour conclut son communiqué en appelant les autorités à agir contre "ces dérives inacceptables".