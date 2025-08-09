"Stop à la famine organisée !" : un concert de casseroles pro-palestinien organisé à Lyon ce samedi

Au sein d’un communiqué cinglant à l’encontre du gouvernement français et des instances internationales, le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à un nouveau rassemblement pour mettre un terme à la famine chez les civils à Gaza, une semaine après le dernier organisé avec une poignée de participants.

"Depuis bientôt deux ans, tous les jours, nous sommes informés du nombre de morts palestiniens par les bombardement indiscriminés d’Israël. Le chiffre total de 60 000 (en majorité des femmes et des enfants) est aujourd’hui dépassé. Aujourd’hui, c’est le nombre des morts de faim quotidiens qu’il faudrait décompter ? 180 à ce jours. Nous le refusons ! Il faut en finir avec cette famine organisée", peut-on lire.

Le collectif réclame l’ouverture immédiate des points de passage, du lait infantile en quantités suffisantes, un cessez-le-feu "immédiat et permanent", le trait des troupes israéliennes hors de Gaza, la fin de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël ou encore la reconnaissance immédiate et sans condition de l’État de Palestine par le gouvernement français.

Les militants sont donc invités à se rendre place de la République (Lyon 2e), ce samedi à 15h, avec des casseroles dans les mains pour "briser le silence du gouvernement".