"Stop à la famine organisée !" : un concert de casseroles pro-palestinien organisé à Lyon ce samedi

Au sein d’un communiqué cinglant à l’encontre du gouvernement français et des instances internationales, le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à un nouveau rassemblement pour mettre un terme à la famine chez les civils à Gaza, une semaine après le dernier organisé avec une poignée de participants.
"Depuis bientôt deux ans, tous les jours, nous sommes informés du nombre de morts palestiniens par les bombardement indiscriminés d’Israël. Le chiffre total de 60 000 (en majorité des femmes et des enfants) est aujourd’hui dépassé. Aujourd’hui, c’est le nombre des morts de faim quotidiens qu’il faudrait décompter ? 180 à ce jours. Nous le refusons ! Il faut en finir avec cette famine organisée", peut-on lire.
Le collectif réclame l’ouverture immédiate des points de passage, du lait infantile en quantités suffisantes, un cessez-le-feu "immédiat et permanent", le trait des troupes israéliennes hors de Gaza, la fin de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël ou encore la reconnaissance immédiate et sans condition de l’État de Palestine par le gouvernement français.
Les militants sont donc invités à se rendre place de la République (Lyon 2e), ce samedi à 15h, avec des casseroles dans les mains pour "briser le silence du gouvernement".
Les pays musulmans solidaires pour la guerreSignaler Répondre
Pas pour les aides .
la Palestine vous l’aimez partez donc vous y installer vous trouverez bien du travail la bas surtout prenez un aller simple !Signaler Répondre
Pas un mot contre le Hamas ? Étonnant....Signaler Répondre
Vivement qu'ils partent en vacances avec les aidesSignaler Répondre
Allez y donc tous là bas car ici vos manifs ne servent à rien !Signaler Répondre
C'est sur que des casseroles vides ça va servir Gaza ......Signaler Répondre
Qu'il est bon d'apprécier le silence durant mes vacances...j'oubliais le bruit de la cuisson dans mes casserolesSignaler Répondre
Qu'ils manifestent contre l'Égypte, qui refuse toujours et encore d'accueillir et de mettre à l'abri la population gazaouie sur son territoire !Signaler Répondre
Quel manque d'humanité ! Quel cynisme !
Pendant la guerre civile espagnole, la France a accueillie avec humanité 500 000 espagnols, et c'était bien normal. Les pays du Maghreb devraient en faire autant !
Bilan humain de la guerre en Ukraine:Signaler Répondre
Plus de 1 million de morts.
Rien à battre de vos états d'âmes quand vous êtes capable de fermer les yeux sur plus de 1 million de morts, alors que cette guerre se passe sur notre continent.
Et surtout que pour la plupart des manifestants cela leur permet d'exterioriser leur haine antisémite sans complexe.
On a maintenant la preuve que ces humanitaires du samedi "tapent dans les gamelles"Signaler Répondre
Feraient mieux de manifester avec un entonnoir sur la tête ce serait plus adapté
ils devraient aller à Gaza pour faire acheminer l aide au lieu de nous emerderSignaler Répondre
pas contre le hamas qui vole l aide humanitaire ?Signaler Répondre
C’est clair !Signaler Répondre
Avec des casseroles ils feront plus de bruit mais on s’en fou de leur manif.
Et ce collectif fait quoi pour nos clochards, nos hôpitaux, nos policiers, je crois bien que rien. Prendre leur casserole et leur mettre sur la tête pour qu'ils arrêtent de nous emm....Signaler Répondre
il nous emmerde le collectif 69 ils vont manifesté là bas au lieu de nous emmerder iciSignaler Répondre
Pas faux 😀 c’est le moment de les mettre à l’épreuve !Signaler Répondre
Et ne pourra pas accuser l’essssstreme droite ou les droitardes etc ….
Tiens, ils ne sont pas en vacances au Proche Orient ceux-là ?Signaler Répondre
Les colombins blancs de la rue de la République offre un meilleur supportSignaler Répondre
Les casseurs pilleurs sont ils prêt ?Signaler Répondre
Telle est la question
Ah ben tiens donc ! Je me disais il n’y a pas de manif free Gaza ce WE ?Signaler Répondre
J’espère qu’ils auront bien chaud ! Ils pourront toujours aller taguer l’étendoir place bellecour