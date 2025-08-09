Société

"Stop à la famine organisée !" : un concert de casseroles pro-palestinien organisé à Lyon ce samedi

La place de la République s’apprête à accueillir une nouvelle manifestation pro-palestinienne, ce samedi.

Au sein d’un communiqué cinglant à l’encontre du gouvernement français et des instances internationales, le Collectif 69 de soutien au peuple palestinien appelle à un nouveau rassemblement pour mettre un terme à la famine chez les civils à Gaza, une semaine après le dernier organisé avec une poignée de participants.

"Depuis bientôt deux ans, tous les jours, nous sommes informés du nombre de morts palestiniens par les bombardement indiscriminés d’Israël. Le chiffre total de 60 000 (en majorité des femmes et des enfants) est aujourd’hui dépassé. Aujourd’hui, c’est le nombre des morts de faim quotidiens qu’il faudrait décompter ? 180 à ce jours. Nous le refusons ! Il faut en finir avec cette famine organisée", peut-on lire.

Le collectif réclame l’ouverture immédiate des points de passage, du lait infantile en quantités suffisantes, un cessez-le-feu "immédiat et permanent", le trait des troupes israéliennes hors de Gaza, la fin de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël ou encore la reconnaissance immédiate et sans condition de l’État de Palestine par le gouvernement français.

Les militants sont donc invités à se rendre place de la République (Lyon 2e), ce samedi à 15h, avec des casseroles dans les mains pour "briser le silence du gouvernement".

Venividivinci le 09/08/2025 à 09:18

Les pays musulmans solidaires pour la guerre
Pas pour les aides .

pasquoil le 09/08/2025 à 09:13

la Palestine vous l’aimez partez donc vous y installer vous trouverez bien du travail la bas surtout prenez un aller simple !

Qui se ressemblent.... le 09/08/2025 à 09:12

Pas un mot contre le Hamas ? Étonnant....

LFI 69 le 09/08/2025 à 08:59

Vivement qu'ils partent en vacances avec les aides

une bonne fois pour toute le 09/08/2025 à 08:58

Allez y donc tous là bas car ici vos manifs ne servent à rien !

Moua le 09/08/2025 à 08:19

C'est sur que des casseroles vides ça va servir Gaza ......

J6 le 09/08/2025 à 08:05

Qu'il est bon d'apprécier le silence durant mes vacances...j'oubliais le bruit de la cuisson dans mes casseroles

Manif contre l'Égypte le 09/08/2025 à 07:56

Qu'ils manifestent contre l'Égypte, qui refuse toujours et encore d'accueillir et de mettre à l'abri la population gazaouie sur son territoire !

Quel manque d'humanité ! Quel cynisme !

Pendant la guerre civile espagnole, la France a accueillie avec humanité 500 000 espagnols, et c'était bien normal. Les pays du Maghreb devraient en faire autant !

Le bal des hypocrites le 09/08/2025 à 07:52

Bilan humain de la guerre en Ukraine:

Plus de 1 million de morts.

Rien à battre de vos états d'âmes quand vous êtes capable de fermer les yeux sur plus de 1 million de morts, alors que cette guerre se passe sur notre continent.

Et surtout que pour la plupart des manifestants cela leur permet d'exterioriser leur haine antisémite sans complexe.

@SEB le 09/08/2025 à 07:52

On a maintenant la preuve que ces humanitaires du samedi "tapent dans les gamelles"
Feraient mieux de manifester avec un entonnoir sur la tête ce serait plus adapté

phil 60 le 09/08/2025 à 07:51

ils devraient aller à Gaza pour faire acheminer l aide au lieu de nous emerder

lolive06 le 09/08/2025 à 07:44

pas contre le hamas qui vole l aide humanitaire ?

pie69 le 09/08/2025 à 07:37
boris69 a écrit le 09/08/2025 à 07h26

Et ce collectif fait quoi pour nos clochards, nos hôpitaux, nos policiers, je crois bien que rien. Prendre leur casserole et leur mettre sur la tête pour qu'ils arrêtent de nous emm....

C’est clair !
Avec des casseroles ils feront plus de bruit mais on s’en fou de leur manif.

boris69 le 09/08/2025 à 07:26

Et ce collectif fait quoi pour nos clochards, nos hôpitaux, nos policiers, je crois bien que rien. Prendre leur casserole et leur mettre sur la tête pour qu'ils arrêtent de nous emm....

arko le 09/08/2025 à 07:17

il nous emmerde le collectif 69 ils vont manifesté là bas au lieu de nous emmerder ici

Bon le 09/08/2025 à 07:06
Pasdaccord a écrit le 09/08/2025 à 06h52

Les colombins blancs de la rue de la République offre un meilleur support

Pas faux 😀 c’est le moment de les mettre à l’épreuve !
Et ne pourra pas accuser l’essssstreme droite ou les droitardes etc ….

Ex Précisions le 09/08/2025 à 06:52

Tiens, ils ne sont pas en vacances au Proche Orient ceux-là ?

Pasdaccord le 09/08/2025 à 06:52
Jay a écrit le 09/08/2025 à 06h07

Ah ben tiens donc ! Je me disais il n’y a pas de manif free Gaza ce WE ?
J’espère qu’ils auront bien chaud ! Ils pourront toujours aller taguer l’étendoir place bellecour

Les colombins blancs de la rue de la République offre un meilleur support

Dans les starting blocks le 09/08/2025 à 06:27

Les casseurs pilleurs sont ils prêt ?
Telle est la question

Jay le 09/08/2025 à 06:07

Ah ben tiens donc ! Je me disais il n’y a pas de manif free Gaza ce WE ?
J’espère qu’ils auront bien chaud ! Ils pourront toujours aller taguer l’étendoir place bellecour

