"Vous êtes les complices d'un génocide" : une manifestante pro-palestinienne perturbe les commémorations du 8 mai 1945 à Lyon

Une cérémonie en plusieurs temps, en présence du maire de Lyon Grégory Doucet ou de la préfète Fabienne Buccio, mais aussi de parlementaires et du public.

Et c'est ainsi qu'une personne s'est frayée un chemin jusqu'aux barrières pour interpeller les élus et les militaires sur le conflit israélo-palestinien. Avec une pancarte et un keffieh, cette femme a lancé "Vous êtes les complices d'un génocide" avant d'être rappelée à l'ordre par la police municipale.

La scène a été rapportée par la députée RN du Rhône Tiffany Joncour, qui s'offusque de voir cette "militante d'extrême-gauche (...) brailler son antisémitisme" durant la cérémonie : "Honte à elle, honte au Hamas et à leurs soutiens", conclut la parlementaire lepéniste.