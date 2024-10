"Le 7 octobre est une révolution" : la façade de Sciences Po Lyon taguée

Car le résultat est complexe, avec deux drapeaux et plusieurs slogans qui ont été découverts sur la façade de Sciences Po Lyon dans le 7e arrondissement.

On peut y lire "Le 7 octobre est une révolution, vive la résistance" ou encore "Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah" et les drapeaux de la Palestine et du Liban.

Le syndicat étudiant l'UNI dénonce "un message de soutien aux terroristes du Hamas et du Hezbollah" réalisé par "des militants d'extrême-gauche". "Célébrer ce pogrom est une honte. Nous attendons une réponse ferme de la justice", conclut-il.