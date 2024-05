Lyon : le gymnase de l'ENS occupé par des étudiants pro-palestiniens

Des étudiants et militants pro-palestiniens ont annoncé le début de l'occupation du gymnase du campus Descartes dans le 7e arrondissement.

"Nous exigeons des administrations de nos lieux d'études un boycott universitaire total de l'Etat israélien (...). Nous appelons donc au boycott universitaire total et strict, notamment des échanges académiques qui existent au niveau national. Nous demandons la fin des partenariats avec les entreprises israéliennes, notamment dans l'achat de matériaux scientifiques israéliens. On ne subventionne pas un état génocidaire, on le condamne", indiquent les occupants de l'ENS Lyon dans un communiqué.

Outre le boycott, ils aimeraient que l'ENS accueille des réfugiés palestiniens, étudiants et professeurs, et qu'une minute de silence institutionnelle soit mise en place.

Quelle suite désormais pour ce mouvement composé d'une poignée de bloqueurs ? "La décision par la présidence de l'ENS de Lyon d'envoyer la police pour déloger les occupants constituerait non seulement un scandale, mais une atteinte inédite à notre liberté d'expression politique, ainsi qu'à notre intégrité physique et morale qui marquerait les esprits et laisserait durablement des traces dans les rapports entre la communauté étudiante et la présidence".