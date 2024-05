Sciences Po Lyon prête à suivre Paris ? Un rassemblement pro-palestinien ce mardi

A midi, le collectif IEP en lutte prévoit un rassemblement en solidarité avec la Palestine, suivi d'une assemblée générale.

Trois mots d'ordre sont annoncés par les organisateurs lyonnais : "Contre le génocide à Gaza et en solidarité aux palestiniens victimes des bombardements israéliens", "Face à la répression des militants de la cause palestinienne et la criminalisation des mobilisations pour la Palestine, il est urgent de nous organiser et de faire face" et "soutien aux étudiants mobilisés, de Sciences Po Paris, de la Sorbonne, de l’EHESS, de Columbia et aux militants interpellés et convoqués par la police".

Les étudiants de Sciences Po Lyon vont-ils suivre le mouvement initié vendredi à Paris, où leurs homologues ont bloqué l'établissement pour obtenir la condamnation publique par leur direction des bombardements israéliens à Gaza, provoquant une vague de réactions outrées ? A commencer par le Premier ministre Gabriel Attal, qui a évoqué un "spectacle navrant et choquant". "Il n’y aura jamais de droit au blocage, jamais de tolérance avec l’action d’une minorité agissante et dangereuse qui cherche à imposer ses règles à nos étudiants et nos enseignants", avait-il poursuivi.

On ne sait pas encore si les manifestants lyonnais comptent se peindre les mains en rouge comme dans la capitale, référence directe au lynchage de trois soldats israéliens à Ramallah et dont l'origine antisémite aurait été méconnue des étudiants de Sciences Po Paris.