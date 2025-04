Candidat aux municipales à Lyon maîtrisé par la police : "Pas la moindre violence ni la moindre insulte" se défend Edouard Hoffmann

Le candidat déclaré aux élections municipales tentait vivement d'interpeller la 1ère adjointe au maire Audrey Hénocque lors de la présentation à la presse de Tissage Urbain, la future oeuvre d'art polémique sur la place.

Et alors que certains médias et Grégory Doucet ont qualifié son happening d'"agression" ou de "comportement violent", Edouard Hoffmann rétorque qu'il "n’y a pas eu la moindre violence ni la moindre insulte". Les vidéos, dont celle de LyonMag, le prouveraient selon lui.

Cet habitant du 1er arrondissement explique qu'il voulait exiger d'Audrey Hénocque qu'elle condamne l'apparition sur un immeuble de la place Bellecour d'un tag "Palestine vaincra !".

"Cette tentative de décrédibilisation grotesque ne fait une fois de plus pas honneur à leurs fonctions et je leur demande des excuses et de répondre à mon interpellation sans éluder la gravité du sujet", poursuit l'un des principaux contributeurs de la page Facebook SaccageLyon au sujet des élus écologistes.

Par ailleurs, Edouard Hoffmann dit se réserver le droit de porter plainte contre le directeur de cabinet adjoint du maire de Lyon. Il s'agit de l'homme avec les lunettes noires qui le ceinture avant de laisser les policiers municipaux prendre le relais : "Il n'avait aucune raison ni aucun droit de me violenter et faire venir 12 policiers municipaux alors que le centre ville en manque cruellement prouve encore le dogmatisme aveugle des équipes en place, pour une conférence de presse organisée en catimini en pleine après-midi de vacances scolaires et à l'abri des regards derrière des grilles de chantier".