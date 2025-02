Lyon : Edouard Hoffmann (SaccageLyon) se lance dans la course aux municipales

Edouard Hoffmann, décorateur et paysagiste du 1er arrondissement de Lyon, a annoncé sa candidature aux élections municipales de 2026. Connu pour son engagement contre les tags et la dégradation du patrimoine, il devient le quatrième candidat officiellement déclaré. Avec cette annonce, Edouard Hoffmann rejoint ainsi Grégory Doucet (actuel maire de Lyon), George Képénékian et Christophe Marguin dans la course aux municipales de 2026.

"Je décide d’agir dans l’intérêt de chaque Lyonnais"

Dans un communiqué intitulé Plus belle ma ville !, Edouard Hoffmann dénonce les "graves défaillances des actuels élus relevant de la sécurité, de la propreté, et de la tranquillité". Habitant des pentes de la Croix-Rousse, il affirme ne plus supporter la prolifération des graffitis et critique "le mépris des agents et acteurs municipaux notamment de la police et de la propreté."

Se présentant comme "citoyen engagé et lanceur d’alerte", il entend porter une politique centrée sur la sécurité et la propreté : "Je serais le garant intraitable de la sécurité, de la propreté et du civisme." Il souhaite "rétablir la beauté et la lumière de notre patrimoine dégradé" avec l’aide d’"urbanistes, architectes, paysagistes."

Critique envers "une opposition municipale faible, divisée et peu constructive", Edouard Hoffmann appelle à un "renouvellement des acteurs politiques par des citoyens engagés et volontaires." Il plaide pour une décentralisation afin que "chaque quartier soit traité avec la même qualité et attention."

Concluant sur un appel à la mobilisation, il déclare : "C’est avec plaisir, ardeur, et passion, que j’appelle les citoyens très engagés et qualifiés dans leur domaine à me rejoindre pour faire gagner les Lyonnais aux prochaines élections municipales de mars 2026."