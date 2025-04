Municipales à Lyon : Grégory Doucet favorable à l'abaissement de l’âge du droit de vote à 16 ans

Ils appellent à abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans lors des prochaines élections municipales. Grégory Doucet est l’un des signataires de la tribune publiée ce jeudi par le journal Ouest France à l’initiative de l’Unicef France.

"Nous, Maires et adjoints des collectivités signataires et associations, demandons l’abaissement de l’âge de vote à 16 ans aux élections municipales pour favoriser le droit des mineurs d’être entendus et leur donner les moyens de protéger leurs intérêts démocratiques", peut-on lire dans cette tribune co-signée par 32 maires, dont ceux de Paris, Strasbourg, Rennes, Grenoble, Nancy, Rouen ou encore Annecy. La mesure concernerait 1,6 million de jeunes.

"Dans un contexte de déclin démocratique mondial et alors que les jeunes générations s’engagent de plus en plus dans leurs territoires, il est temps de donner aux jeunes l’opportunité d’exercer leur droit d’être entendus, tel que garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant", estiment les signataires.