Dégradations et attaques personnelles contre Hélène Duvivier à Francheville : la campagne électorale perturbée

La campagne électorale pour les municipales anticipées à Francheville, jusque-là marquée par un climat cordial, a été brusquement troublée. Dans un communiqué publié ce matin, l’équipe de campagne de Francheville Respire a dénoncé des dégradations sur les panneaux électoraux officiels. Ces actes ont été accompagnés d’affichages injurieux visant personnellement Hélène Duvivier, tête de liste. Un petit portrait de cette dernière avec écrit "Cette femme est folle !!", était visible sur les différents panneaux électoraux.

Pour le collectif, ces agissements sont "non seulement illégaux, mais également profondément irrespectueux, allant à l’encontre des principes fondamentaux de respect et de démocratie." Citant l’article L.90 du Code électoral, Francheville Respire précise que ces faits sont passibles de sanctions pénales.

Hélène Duvivier et son équipe prévoient de déposer une plainte pour que les responsables soient identifiés et sanctionnés. Par ailleurs, le collectif appelle "toutes les listes candidates et leurs soutiens à condamner fermement ces agissements."

Malgré cet incident, Francheville Respire reste déterminé à poursuivre une campagne qu’il souhaite exemplaire, tournée vers les projets et les préoccupations des citoyens. "Nous invitons les Franchevillois et Franchevilloises à ne pas se laisser détourner par ces manœuvres indignes et à continuer à participer activement à cette campagne, centrée sur l’avenir de notre ville", ajoute le groupe.