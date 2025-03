"Homme de défis et bâtisseur visionnaire" : la candidature de Jean-Michel Aulas aux municipales à Lyon poussée par un collectif

Candidat aux municipales à Lyon ? "J’y réfléchis bien sûr". L’annonce de Jean-Michel Aulas n’a pas manqué de faire du bruit ces dernières semaines au sein de la capitale des Gaules. Dénonçant activement sur les réseaux sociaux ce qu’il considère être les effets négatifs de la politique des écologistes à Lyon, l’ancien président de l’OL pourrait bien se laisser tenter par une candidature aux prochaines élections municipales de 2026.

Cette idée n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et fait son bout de chemin puisqu’un collectif baptisé "Génération Aulas" pousse cette candidature. Une tribune a été publiée en ce début de semaine par de "jeunes lyonnais" favorables à l’arrivée de Jean-Michel Aulas en politique.

"Lyon traverse une crise profonde. Depuis l’arrivée aux responsabilités de la majorité écologiste menée par Grégory Doucet, notre ville subit un déclin inquiétant. Insécurité croissante ; gestion erratique des finances publique, projets d’urbanisme déconnectés des réalités, absence de vision pour la mobilité : Lyon souffre et les Lyonnais avec elle", peut-on lire.

"Face à cette situation, un nom s’impose à tous : Jean-Michel Aulas. Homme de défis, bâtisseur visionnaire, il a su transformer l’Olympique Lyonnais en une institution respectée et prospère. Il incarne une gestion rigoureuse, une capacité de rassemblement au-delà des clivages politiques traditionnels et un amour indéfectible pour notre ville. Lyon a besoin d’un maire qui la défende et la porte avec ambition", déclare le collectif qui appelle Jean-Michel Aulas "à se porter candidat aux prochaines élections municipales".

Cet appel sera-t-il entendu ? L’ancien président de l’OL se laisse jusqu’à l’automne pour prendre sa décision.