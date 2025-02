Candidat aux municipales à Lyon ? "J'y réfléchis, bien sûr", annonce Jean-Michel Aulas !

Et alors qu'il dénonce activement sur les réseaux sociaux ce qu'il considère être les effets négatifs de la politique des écologistes entre Rhône et Saône, Jean-Michel Aulas admet avoir les élections municipales de 2026 dans un coin de sa tête.

Dans un entretien au Figaro ce dimanche soir, JMA entrouvre la porte : "J'y réfléchis, bien sûr (aux municipales à Lyon ndlr). Les sollicitations, à ma grande surprise, sont très nombreuses, et viennent de toutes parts, des commerçants aux politiques, en passant par les entrepreneurs, les jeunes. Ils me font tous l'honneur de me demander des conseils…"

Selon l'homme d'affaires âgé de 75 ans, qui se définit comme un "amoureux de Lyon", "nous devons pouvoir mieux faire" pour la ville.

@villedelyon Cet exemple illustre la détresse des commerçants privés d’un accès naturel à leur fonds de commerce sous prétexte de la mise en place avant les prochaines élections d’1 plan de circulation inapproprié,dangereux aux conséquences économique et sociales désastreuses! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 15, 2025 Dans son viseur évidemment, Dans son viseur évidemment, Grégory Doucet , même si c'est plutôt Bruno Bernard , aux manettes à la Métropole de Lyon, qui a les vrais leviers concernant les travaux et les embouteillages que Jean-Michel Aulas critique tant.

Serait-il l'homme providentiel à droite pour réaliser ce qui paraissait jusqu'alors inimaginable, à savoir renverser les Verts dans une ville qui leur semblait acquise au point d'imaginer faire le grand chelem l'an prochain ?

Jean-Michel Aulas conclut en annonçant se laisser "jusqu'à l'automne" pour prendre sa décision. Le vice-président délégué de la FFF veut d'abord laisser passer l'Euro de football féminin durant lequel il accompagnera les Bleues.