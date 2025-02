Jean-Michel Aulas à Grégory Doucet après l'accident mortel à Lyon : "Une remise en cause rapide et sérieuse s'impose"

Jean-Michel Aulas n'en finit pas de s'investir dans son rôle de Lyonnais indigné par les problèmes du quotidien comme les embouteillages et l'insécurité. Ce week-end, l'ancien président de l'OL a tweeté à de multiples reprises sur l'accident mortel de l'avenue Félix-Faure survenu vendredi soir et qui a tué deux jeunes hommes de 19 et 22 ans.

Jean-Michel Aulas estime ainsi que "ce terrible accident aurait pu être évité" car la zone où il s'est produit fait face à d'importants travaux. Il évoque d'ailleurs "une mauvaise signalisation des travaux qui nous envahissent, nous étouffent, qui ne se justifient pas par leur ampleur, leur manque de coordination".

Tout en espérant que "les caméras promises par le maire de Lyon (puissent) permettre d'identifier rapidement ce criminel chauffard". Une inquiétude infondée cette fois, puisque le conducteur a été interpellé presque immédiatement après les faits.

Interpellant Grégory Doucet, il lui conseille de changer de braquet : "Une remise en cause rapide et sérieuse s'impose. On n'est plus dans le dogme mais dans la sécurité des citoyens et dans la gestion !", s'emporte le fondateur de Cegid.

@villedelyon @lyonmag les incivilités sont en croissance exponentialle partout aussi à Lyon, j’espère que les caméras promises par le maire de Lyon vont permettre d’identifier rapidement ce criminel chauffard dans une zone oú les travaux mal balisés et controlés posent problème — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 15, 2025 Des accusations qui ont ulcéré certains écologistes restés sur X et qui ont répondu à JMA. À l'instar de Des accusations qui ont ulcéré certains écologistes restés sur X et qui ont répondu à JMA. À l'instar de Valentin Lungenstrass , l'adjoint de Grégory Doucet chargé de la Mobilité : "Vous êtes enquêteur de police maintenant ? Gardez vos commentaires indignes et abjectes sur cet accident pour vos pensées! Deux jeunes sont morts fauchés par un conducteur, ayez la décence du deuil et d'attendre l'enquête (malaise au volant, comme l'indique le conducteur ?)".

Pour le vice-président de la Métropole de Lyon chargé des Finances Bertrand Artigny, "la vieillesse est un naufrage. Caméras ? Le type roulait à vive allure et a fini dans un poteau. Pour les incivilités, si on commençait pas certains supporters de l'OL qui donnent une mauvaise image de Lyon, et du foot. Ayez un peu de décence pour les familles des victimes".