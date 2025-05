Esclandre d'Edouard Hoffmann place Bellecour : le candidat aux municipales à Lyon porte plainte contre les écologistes

Alors qu'il tentait d'interpeller vivement la 1ère adjointe au maire de Lyon Audrey Hénocque sur la présence d'un tag "Palestine vaincra !" place Bellecour, Edouard Hoffmann avait été écarté par le directeur de cabinet adjoint de Grégory Doucet avant d'être emmené plus loin par plusieurs policiers municipaux.

Un candidat aux municipales maitrisé par la police à Lyon ! Édouard Hoffman (SaccageLyon) tente d’interpeller la 1ère adjointe Audrey Hénocque sous prétexte qu’elle refuse de le recevoir pic.twitter.com/JuQhDkeRAN — Lyon Mag (@lyonmag) April 24, 2025 Ce vendredi, le militant anti-tag, candidat déclaré à l'élection municipale 2026, annonce porter plainte. Ce vendredi, le militant anti-tag, candidat déclaré à l'élection municipale 2026, annonce porter plainte.

Edouard Hoffmann entend poursuivre Guillaume Dupeyron pour violences, estimant avoir été ceinturé et même avoir été presque saisi à la gorge par le collaborateur du maire de Lyon.

Le contributeur de la page Facebook SaccageLyon porte aussi plainte contre Grégory Doucet et Bruno Bernard pour diffamation, car les élus écologistes l'auraient accusé d'avoir été violent avec Audrey Hénocque, ce que l'intéresse réfute. Le maire de Lyon avait dénoncé "le comportement violent et indigne" d'Edouard Hoffmann, quand le président de la Métropole évoquait des "intimidations" et des "violences".

"Ces dérives consistant à déformer la réalité dans le but de discréditer les opposants politiques sont en contradiction flagrante avec nos valeurs républicaines et la tradition lyonnaise", réagit le candidat, qui avait réclamé, en vain, des excuses de la part des écologistes.

Mise à jour avec la réaction de la Ville de Lyon : "La Ville de Lyon prend acte du dépôt de plainte formulée par M. Édouard Hoffmann à l’encontre de M. Guillaume Dupeyron, agent public de la collectivité auquel elle apporte son plein soutien. Elle conteste fermement les faits tels qu’ils sont présentés dans les médias. En conséquence, M. Guillaume Dupeyron engagera une procédure pour diffamation à l'encontre de M. Édouard Hoffmann."