Lyon : les élus appelés à l'aide pour contrer Drawz, le "tagueur fou"

Certaines missives sont partagées à la presse. Edouard Hoffmann fait partie de ces Lyonnais poil-à-gratter qui signalent des faits à la mairie, et notamment des tags pour cet habitant des pentes de la Croix-Rousse.

Celui qui avait directement interpellé Grégory Doucet lors d'une conférence de presse en plein air dans le 1er arrondissement se fait aujourd'hui le lanceur d'alerte au sujet de Drawz.

Derrière ce pseudo se cache un tagueur qui se fait clairement la main en Presqu'île. Un "tagueur fou" selon Edouard Hoffmann qui a recensé des dizaines de dessins et notamment sur des murs gérés par la Ville (la mairie du 1er arrondissement est son terrain de jeu), des lycées de la Région et des murs des quais dont la Métropole a la gestion.

"Je vous demande de confirmer que vous portez plainte et de nous assurer du suivi judiciaire", lance l'habitant aux destinataires du courrier, à savoir la préfète du Rhône mais aussi les présidents des différentes collectivités concernés.

"Ces tags abiment l'image de notre ville classée à l'Unesco et sont sources de colère de la part des habitants, de désenchantement pour les promeneurs, d'appel à la multiplication des incivilités par le sentiment de dégradation et d'insécurité engendré, d'une forme d'aigreur et de lassitude de la part des agents du nettoiement", poursuit Edouard Hoffmann, persuadé que Drawz sera "facilement identifiable".

Si ses courriels restent souvent lettres mortes, il a obtenu une réponse ce samedi matin, partagée avec tout le monde. Jean-Christian Morin, adjoint à la Sécurité du 1er arrondissement de Lyon, lui rétorque qu'il vaut mieux signaler les tags sur la plateforme Toodego pour accélérer le détaguage.

Et d'employer un ton mi-narquois, mi-exaspéré, rappelant le "plaisir" qu'il a eu d'échanger avec lui plusieurs fois. Un même "plaisir" d'avoir évoqué ledit sujet avec son homologue du 2e arrondissement Jean-Stéphane Chaillet, "dont vous êtes très proche".

Et soudain, le problème n'en est plus un puisque son signalement est considéré comme un acte politique téléguidé...