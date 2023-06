La note est trop salée, la Métropole de Lyon renonce à détaguer les quais de Saône

Si certaines oeuvres de street-art recouvrent dignement des murs de Lyon, la plupart des inscriptions réalisées en ville n’embellissent pas les quartiers.

C’est le cas des quais de Saône où les tags fleurissent par dizaines sur des kilomètres. Entre le pont Bonaparte qui relie le Vieux-Lyon à Bellecour, et la passerelle Saint-Vincent à hauteur de la Fresque des Lyonnais, le coût de nettoyage d'environ 700m2 de tags a été estimé par la collectivité à 55 000 euros.

La Métropole de Lyon ne compte pas mettre la main au portefeuille, d’autant que la position laxiste voire bienveillante des Verts face aux tagueurs favorise la recrudescence des dessins et inscriptions. La crainte non dévoilée serait de remettre en état les quais pour finalement devoir recommencer quelques semaines plus tard.

Est-ce que ce sont les tags qui défigurent le plus les berges de Saône?

La question mérite d’être posée… pic.twitter.com/mGlMkgoJgf — @lyon5@masto.bike 🦣 (@Lyon5AVelo) June 16, 2023

Pour contrer cette spirale qu’ils ont eux-mêmes créés, les écologistes envisagent de détaguer puis ensuite d’occuper l’espace en faisant réaliser à des artistes une grande fresque murale le long de la rivière. Sauf que les architectes des Bâtîments de France sont très pointilleux sur ce genre de rajout dans un secteur classé à l’UNESCO.

Alors en attendant de trouver la solution miracle, ou le chemin jusqu’à son portefeuille, la Métropole laissera les quais dans un état qui ne va faire qu’empirer.

De son côté, la Ville de Lyon met en avant l'argent dépensé depuis des mois, car à chaque passage de manifestations anti-réforme des retraites, des dizaines de tags revendicatifs ou insultants apparaissaient sur le parcours.