Près de Lyon : deux avions tagués au musée de l’Aviation à Corbas

Les faits se sont déroulés le week-end dernier sur l’aérodrome de Corbas. Deux pièces maîtresses du musée de l’Aviation Lyon-Corbas ont été taguées. Il s’agit du Mystère 20 et du Nord 262 déjà ciblés à plusieurs reprises.

"Il n’y a pas de revendication politique", explique Bernard Trible, le président fondateur du musée de l’Aviation Lyon-Corbas, dans une vidéo d'Aerobuzz.fr relayée sur les réseaux sociaux. Les deux avions en question sont les deux seuls de la collection du musée à ne pas être abrités. Ils sont fixés au sol à l’extérieur.

Une demande est en cours pour installer des caméras de vidéosurveillance.

"C’est décourageant. Pourquoi s’attaquer à des biens qui ont une valeur patrimoniale. On est une association qui fonctionne exclusivement sur le bénévolat. Notre motivation et notre travail, c’est de présenter au public des avions de collection", poursuit Bernard Trible dans cette même vidéo assurant avoir reçu de nombreux soutien, et notamment une proposition d’aide d’une école de carrosserie pour redonner toute sa splendeur aux deux avions tagués.