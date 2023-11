Isabelle Petiot : "La Métropole de Lyon a un service de propreté assez exceptionnel"

Aujourd'hui, 1300 bornes à compost sont déployées dans la Métropole de Lyon. Pour Isabelle Petiot, "ça marche très bien" puisque 90 tonnes sont récoltées par semaine. Soit 4500 tonnes depuis le début du déploiement.

En charge également de la propreté, la vice-présidente de la Métropole de Lyon concède que l'agglomération "a des points plus problématiques que d'autres comme la Guillotière et les quais de Saône. On a un service de propreté assez exceptionnel, avec des agents mobilisés et qui passent plusieurs fois par jour".

La collectivité fait également face au problème des tags sur les quais de Saône dont elle a la charge, tandis que la Ville de Lyon se charge des autres tags. "On a bien répondu en augmentant le budget de détaguage", se félicite Isabelle Petiot, qui réfléchit à des solutions pérennes comme une "végétalisation des quais et des fresques murales parce que ce sont des oeuvres qui ne sont pas retaguées".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Bornes à compost

04:58 Recyclage du verre

06:34 Propreté de l'agglomération

08:32 Poubelles sur les quais

09:48 Tags sur les quais