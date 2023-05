Tags à Lyon : la mairie confirme un surcoût ahurissant depuis quelques mois

Aux nombreux tags qui s'accumulent depuis 2020 se sont rajoutés ceux réalisés à chaque manifestation officielle ou sauvage contre la réforme des retraites.

Ce jeudi, à l'occasion du conseil municipal, lors d'un échange mouvementé sur la condamnation des casseurs et l'appel à la désobéissance civile, l'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi était chargé de parler chiffres, pour montrer que la municipalité mettait à la fois la main à la patte et au portefeuille.

Pour détaguer, la Ville se partage le travail avec le prestataire HTP. Ce dernier est intervenu sur 16 180m2 de surfaces, contre 1575m2 pour les agents municipaux.

Depuis le début du mouvement de contestation à la mi-janvier, il a fallu débourser 189 500 euros, soit 84 000 euros TTC de surcoût par rapport à une période normale.

Comme LyonMag l'avait révélé il y a deux semaines, la mairie a donné comme consigne de traiter en priorité les tags insultants et injurieux envers Emmanuel Macron, les ministres et la police, ainsi que ceux réalisés sur les monuments, statues et bâtiments publics.