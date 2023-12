Tags à Lyon : lanceur d'alertes sur l'état de la ville, il réclame la démission de l'adjoint à la Sécurité

Le premier, habitant de la Presqu'île, joue au lanceur d'alertes, se désolant de l'état de la ville de Lyon à travers la prolifération des tags, l'insécurité et la propreté défaillante.

Edouard Hoffmann a l'habitude d'harceler les élus écologistes mais aussi le ministère de l'Intérieur avec des courriels, leur demandant de passer à l'action pour apaiser la capitale des Gaules. Ce mardi, il estime que la situation intéresse si peu ses interlocuteurs que Mohamed Chihi doit être destitué.

L'adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité se retrouve dans son viseur "pour avoir largement et éhontément menti quant au traitement" des tags signalés, insultant souvent la police et parfois Gérald Darmanin, et "de laisser sciemment toutes ces odieuses inscriptions envers l'Etat et la police qui nous protège au péril des vies de ses membres et dont nous avons tant besoin".

"Je dois repréciser qu'il a fallu attendre 8 mois pour l'effacement de ces injures abjectes (sur le monument Burdeau ndlr) suite à mon courrier au ministre de l'Intérieur pour que Monsieur Chihi demande un "bon de nettoyage" et qu'un commissaire de la Police Nationale m'appelle car la Mairie de Lyon venait de déposer plainte uniquement contre le tag "Darmanin assassin", conclut Edouard Hoffmann.

La Ville de Lyon, qui qualifie les tags de "phénomène de société", a déjà procédé à des milliers d'interventions depuis le début de l'année, pour une note qui avoisine les 100 000 euros. L'épisode de la réforme des retraites et des graffitis laissés à chaque passage de cortèges a notamment pesé lourd. Elle ne manque pas également de réduire Edouard Hoffmann à un simple riverain téléguidé par la droite lyonnaise.