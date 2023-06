Lyon : plus de 24 000 m² de tags effacés depuis janvier

Avec les 13 manifestations contre la réforme des retraites et les autres rassemblements dans la capitale des Gaules, de nombreux tags sont apparus un peu partout sur la statue de Louis XIV, sur les quais de Saône et Rhône ou encore à l’ENS et sont en général aussitôt effacés par les services de la mairie. Sur Twitter, l’adjoint au maire de Lyon en charge de la Sécurité Mohamed Chihi a expliqué que 24 600 m² ont été nettoyés soit trois terrains de foot sur plus de 1000 interventions en seulement six mois.

Pour parvenir à cette efficacité, la société qui s’occupe du nettoyage a bien grossi selon Mohamed Chihi : "A notre demande, cette entreprise augmente son effectif de 40% afin de répondre plus rapidement aux différents signalements." Par ailleurs, "la plateforme en ligne Lyon en Direct permet à toutes et tous de signaler des dégradations observées."

L’adjoint du maire en profite pour annoncer que ces travaux continuent : "La Ville de Lyon poursuit son action pour embellir notre cité d’histoire et de progrès. Notre ville est un témoignage historique exceptionnel avec son évolution urbanistique sur plus de 2 millénaires."

Les services de la Ville devraient encore avoir du travail ce mardi puisqu’une nouvelle manifestation est prévue contre la réforme des retraites. De nouveaux tags verront sûrement le jour sur l’ensemble du parcours qui devront par conséquent être effacés eux aussi.