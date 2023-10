Lyon : le dispositif "caméras piétons" généralisé à toute la police municipale

Ce mercredi, la Ville de Lyon a présenté son dispositif de "caméras piétons" destiné aux effectifs de sa police municipale. Un renforcement des équipements qui a pour but de protéger les agents, d’améliorer le lien entre policiers municipaux et la population, et de rapporter son et images notamment lors de situations tendues : "Sécuriser les agents est une priorité, et ces caméras ont pour but d’installer une relation de confiance entre citoyens et agents de police. Avec ces équipements on s’aligne aussi sur ce qui se fait en gendarmerie et en police nationale", assure le maire de Lyon Grégory Doucet.

Ce dispositif, déjà utilisé depuis le 2 mai dernier par les policiers municipaux dans le cadre d’une expérimentation, compte un total de 100 caméras, dont 78 activement déployées et 22 autres en réserve, selon les chiffres de la municipalité. Cette dernière a investi un total de 286 000 euros dans ce dispositif, qui comprend le coût des caméras, des docks, des supports, des licences, des enregistreurs et de l’installation. Sur le terrain, la vidéo est utilisée à la volonté du policier ou de la personne interpellée, et chaque caméra à la particularité d’enregistrer la minute qui précède son allumage. Une diode rouge est également visible lors de l’enregistrement des images.

Les images capturées sont ensuite "stockées pendant un mois" conformément à la loi, et peuvent être utilisées "au service d’une procédure judiciaire", précise Mohamed Chihi. Lors des cinq mois et demi d’expérimentation, ces caméras auront permis de lancer 17 réquisitions judiciaires dont un tapage, "dans lequel a été découvert un cas de violences intra-familiales, ce qui a permis à l’officier de police judicaire d’activer la procédure adéquate", ajoute l’adjoint au Maire délégué à la sûreté, à la sécurité et à la tranquillité.

La phase expérimentale du dispositif prend fin au mois d’octobre et les "caméras piétons" seront ensuite définitivement adoptées au sein de la police municipale lyonnaise. Pour Eric Pradel, elles permettent "d’apaiser les situations dans 80% des cas et les agents sont satisfaits même si leur utilisation nécessite un coup à prendre. Les images sont saisissables en cas de plainte d’un côté comme de l’autre. C’est un accord gagnant-gagnant", estime le chef de poste à la police municipale de Lyon. Pour ce dernier, les caméras vont aussi permettre de réduire les "dénonciations calomnieuses de plus en plus récurrentes" auprès de ses effectifs municipaux.

