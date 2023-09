Tags à Lyon : Edouard Hoffmann interpelle directement Gérald Darmanin

Habitué à inonder les élus écologistes de courriels et de photos de tags et dégradations en tout genre, cet habitant du 1er arrondissement a dévoilé son courrier désormais directement adressé à Gérald Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur a longtemps été le principal antagoniste de Grégory Doucet, sur fond de conflit autour du déploiement de la vidéoprotection. Mais voilà un an qu'aucune polémique n'est venue nourrir leurs relations inexistantes.

Edouard Hoffmann arrivera-t-il à remettre une pièce dans le jukebox ? Il a en tout cas listé de nombreux tags, et a soigneusement choisi leur contenu pour espérer attirer l'attention du premier flic de France : "Mort à Darmanin", "ACAB", "Macron au Pilon".

"Il n'est plus supportable de voir au quotidien ces avalanches de haine laissées par la mairie qui continuent à dégrader notre cadre de vie et génère des incitations à la violence. J'ai bien malheureusement de très nombreuses photographies à vous fournir et me tiens à votre disposition pour trouver des solutions rapides, efficaces et pérennes", écrit ainsi le membre du conseil de quartier Lyon 1 Ouest des Pentes à Gérald Darmanin.

Via la préfecture du Rhône, le pensionnaire de la place Beauvau ne peut pas forcer les Verts à nettoyer les façades de la capitale des Gaules. Mais elle peut mettre la pression concernant des tags visant la police et des personnalités.

La Ville de Lyon s'est déjà défendue à plusieurs reprises face aux critiques qui reprochent aux écologistes de laisser la situation couler et empirer. Entre mi-janvier et début mai, elle avait dépensé 68 000 euros pour enlever 15 000m2 de tags, essentiellement nés lors des nombreuses manifestations déclarées et sauvages contre la réforme des retraites. Toute demande d'intervention pour enlever un tag demandait alors 15 jours de délai.