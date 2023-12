Rejet de la loi Immigration : Alexandre Vincendet resté fidèle à Gérald Darmanin

La députée écologiste Cyrielle Chatelain, ancienne collaboratrice de Bruno Bernard à la Métropole de Lyon, avait déposé une motion de rejet qui a été adoptée de justesse, à 270 voix pour et 265 contre.

La plupart des députés ont voté comme le dictaient logiquement leurs groupes.

Ainsi, les macronistes du Rhône, d'Anne Brugnera (Renaissance) à Cyrille Isaac-Sibille (MoDem) ont évidemment tenté de contrer la motion. Tandis que la NUPES, avec les insoumis Gabriel Amard et Idir Boumertit, et les écologistes Marie-Charlotte Garin et Hubert Julien-Laferrière, votaient pour.

C'est chez les Républicains que les consignes n'ont pas été entendues par tout le monde. Si les députés rhodaniens Alexandre Portier et Nathalie Serre ont voté pour la motion, ce ne fut pas le cas pour 13 autres membres du groupe. Seulement 2 parlementaires ont voté contre, et parmi eux, un certain Alexandre Vincendet.

L'ancien maire de Rillieux-la-Pape, qui était encore il y a quelques semaines président des Républicains du Rhône, a décidé de rester fidèle à Gérald Darmanin en contrant la motion.

Les deux hommes sont très proches, à tel point qu'Alexandre Vincendet rêverait de pouvoir entrer au gouvernement par le biais du ministre de l'Intérieur. Ce dernier le lui rend bien, puisque le siège de l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante doit être installé... à Rillieux.

"Nous voulions pouvoir discuter de ce texte dans l'hémicycle et que le travail parlementaire puisse se faire, a réagi Alexandre Vincendet au micro de BFM-TV. Le parlement, c'est le temple du débat. (...) Je me suis refusé à mêler ma voix à celles de la NUPES. (...) Je me battrai jusqu'au bout pour que notre famille politique reste une famille politique de gouvernement".