Alexandre Vincendet : "Aux Républicains, les chefs sont devenus fous"

C'est le transfert de la semaine. A nouveau exclu du groupe LR à l'Assemblée nationale, Alexandre Vincendet change de crèmerie. Le député du Rhône a pris sa carte chez Horizons.

"J'ai voulu user de la liberté de débattre, d'avoir un avis différent, d'avoir une autre ligne que celle du chef", rappelle-t-il pour expliquer son exclusion qui selon lui "acte la fin de la démocratie interne chez les Républicains".

"J'ai essayé jusqu'au bout de défendre de l'intérieur ma famille politique contre des chefs qui sont devenus fous", poursuit l'ancien maire de Rillieux-la-Pape qui estime que Laurent Wauquiez a eu sa tête.

"Edouard Philippe est le plus à même de rassembler la droite et le centre", prône Alexandre Vincendet.

Pour l'agglomération lyonnaise, toujours à la recherche de leaders à droite, "ça va faire bouger un peu les lignes", prophétise le parlementaire qui appelle à "un large rassemblement de la droite au centre-gauche face à la majorité qui dirige à coups d'idéologie et de bien-pensance une Ville et une Métropole de Lyon en plein déclassement". Et s'il ne le dit pas (encore?) clairement, Alexandre Vincendet imagine évidemment ce rassemblement autour de lui.

00:00 Exclusion du groupe LR à l'Assemblée nationale

03:58 Reproches faits aux LR

06:25 Quel parti ?

08:08 Laurent Wauquiez

09:13 Evolutions dans l'agglomération lyonnaise ?