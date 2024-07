INFO LYONMAG : la liste exclusive des invités du Dîner des Sommets de Laurent Wauquiez

Peut-être LE document le plus secret de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à tel point que malgré un jugement du tribunal administratif de Lyon enjoignant Laurent Wauquiez à le communiquer, le président de la collectivité ne s'est jamais exécuté.

LyonMag révèle en exclusivité la liste des invités du fameux Dîner des Sommets organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 23 juin 2022 au château de la Chaize dans le Beaujolais. Près d'une centaine d’acteurs économiques, culturels, sportifs ou associatifs d’Auvergne-Rhône-Alpes avait été conviée. La note avait été d'environ 100 000 euros, réglée par la Région.

L'évènement avait fait polémique, l'opposition dénonçant une séquence à la gloire du futur ex-président de Région Laurent Wauquiez. Et une enquête du Parquet national financier avait été ouverte fin 2022 pour favoritisme et détournement de fonds publics.

Plusieurs noms d'invités avaient déjà filtré à l'époque dans Mediapart, et le directeur général du Progrès Pierre Fanneau s'était même dénoncé.

On retrouvait ainsi l'hôte et propriétaire du château Christophe Gruy, le milliardaire Alain Mérieux, Olivier Ginon (GL Events), le tennisman Jo-Wilfried Tsonga, le skieur Alexis Pinturault, Nicolas de Tavernost (alors au groupe M6 et désormais chez GL Events) et le directeur général du Dauphiné Libéré Christophe Victor.

LyonMag est en mesure d'annoncer que la liste des invités révèle un public très régional, acteurs majeurs du tissu économique, associatif ou culturel de la Région.

On retrouve ainsi Philippe Brocard, président de Lyon BD, Franck Chalendard, artiste plasticien, Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière, Xavier Omerin, président de l’Orchestre national d’Auvergne ou encore Didier Repellin, architecte en chef des Monuments historiques. Des représentants du monde sportif comme Sébastien Chabal, Jo-Wilfried Tsonga ou encore Alexis Pinturault, ainsi que des acteurs associatifs de premier plan tels que Pierre Burello, directeur régional des Apprentis d’Auteuil ou encore Guillaume Poignon, fondateur de l’Atelier Emmaüs.

Les grandes institutions éducatives étaient également présentes avec Jean-François Pinton, président de l’Ecole Normale Supérieure, Isabelle Huault, présidente de l’emlyon Business School, Pascal Ray, directeur de l’Ecole Centrale de Lyon, Dominique Giraudier, directeur de l’Institut Paul Bocuse et Jean-Paul Genoux, directeur général de l’Ecole 42.

Le monde économique était bien représenté. Parmi eux, plusieurs grands chefs d'entreprises comme Laurence Borie-Bancel, présidente de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), Éric Bouchet, directeur général de Botanic, Emilie Devernois, directrice générale de Bertrand Chocolatier, Emile Di Serio, président directeur général de Saint-Jean Industries, Franck Dondainas, fondateur de Financière de la Ronzière, Yoann et Jean-Michel Bourrelier, dirigeants de Mavic, Odile Dubreuil, présidente de l’Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes, André Genton, président du directoire de Porcher Industries, Jacques Glénat, président des Editions Glénat, Philippe Guigal, président directeur général des Établissements Guigal, Alexandre Houper, président du groupe Enodis, Philippe Guérand, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, Guy et Alexandra Mathiolon de Serfim, Bernard Reybier, président directeur général de Fermob et Pierre Roset, président de Ligne Roset.

Des poids lourds de l’économie régionale amenés à échanger avec de jeunes entrepreneurs, les grandes écoles du territoire ou les associations impliqués dans la vie régionale. Mais dont on pourrait imaginer que la plupart avait largement les moyens de régler sa note personnelle.

Quelles retombées ?

A l'époque, la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait défendu l'organisation de ces dîners, arguant qu'ils avaient permis "la mise en relation de personnalités issues de tous les horizons" afin de "créer de grandes synergies entre les acteurs de la région".

Les écologistes, par la voix de Fabienne Grébert, avaient sauté sur l'occasion pour dénoncer "un président de Région qui a perdu le sens du service public. Il est dans une logique clientéliste, totalement déconnectée". Un signalement au procureur de la République a également été déclenché sans qu’à ce stade la justice ne tranche le sujet.

Plusieurs échanges de mails que nous avons pu consulter entre les participants ou entre les participants et la Région attestent de collaborations et partenariats noués lors de ce dîner.

Ainsi, l'Olympique Lyonnais a souhaité porter un projet de mécénat avec l'Ecole 42, créée par la Région sur son campus numérique de Charbonnières-les-Bains. Des échanges nourris également entre l'emlyon et l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui ont conclu un partenariat.

Au final aucun élément, y compris dans les témoignages recueillis, qui puisse accréditer la thèse d’une réunion politique. Au contraire, l’idée a plutôt été saluée par les protagonistes de l’évènement.

Peu de chance néanmoins d’imaginer une nouvelle édition de ces Dîners des Sommets.

La liste des invités du Dîner des Sommets de la Région Auvergne-Rhône-Alpes le 23 juin 2022 :

- Christelle Bardet (DG d'Elgé Productions)

- Luc Blanchet (Président de Botanic)

- Mathilde Arrault (Dirigeante de Le Moulin)

- Laurence Borie-Bancel (Présidente de la CNR)

- Virginie Boissimon-Smolders (DG de MyFormality)

- Eric Bouchet (DG de Botanic)

- Yoann Bourrelier (Dirigeant de Mavic)

- Jean-Michel Bourrelier (Dirigeant de Mavic)

- Philippe Brocard (Président de Lyon BD)

- Stéphane Carre (Directeur du Centre médical du Chablais)

- Sébastien Chabal (ancien rugbyman)

- Pierre Burello (Directeur régional des Apprentis d'Auteuil)

- Franck Colcombet (Président du directoire d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises)

- Renaud Colin (Fondateur d'AddBike)

- Julie Chaboud (PDG de Jouets Ecoiffier)

- Franck Chalendard (Artiste plasticien)

- Sarah Da Silva Gomes (PDG de Constant & Zoé)

- Nicolas de Tavernost (alors PDG du groupe M6)

- Emilie Devernois (DG de Bertrand Chocolatier)

- Emile Di Serio (PDG de Saint-Jean Industries)

- Franck Dondainas (Fondateur de Financière de la Ronzière)

- Aurélie Du Besset (Présidente de l'association du Domaine de l'Aube)

- Odile Dubreuil (Président de l'Ordre des experts-comptables Auvergne-Rhône-Alpes)

- Bénédicte Durand (DG d'Altheora)

- Marie-François Durand (Présidente de l'association Cours La Fontaine)

- Agathe Forzy (Co-fondatrice de LDigital)

- Philippe Frantz (PDG de Reel, président de Nuclear Valley)

- Pierre Fanneau (DG du groupe Le Progrès)

- Angélique Figari (Fondatrice de La Maison de l'Apprendre)

- Thierry Frémaux (Directeur de l'Institut Lumière)

- Jean-Claude Gallet (Général de division)

- Jean-Paul Genoux (Président de l'association Ecole 42)

- André Genton (Président du directoire de Porcher Industries)

- Olivier Ginon (PDG de GL Events)

- Dominique Giraudier (Directeur de l'Institut Paul Bocuse)

- Jacques Glénat (Président des Editions Glénat)

- Arnaud Gobled (Président du Campus de Groisy)

- Christophe Gruy (Président du groupe Maïa)

- Constance Gruy (DG déléguée du groupe Maïa)

- Nathalie Grynbaum (Co-fondatrice de MiHotel)

- Philippe Guérand (Président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie)

- Philippe Guigal (PDG des Etablissements Guigal)

- Alexandre Houpert (Président du groupe Enodis)

- Isabelle Huault (Présidente de l'emlyon Business School)

- Patrick Iliou (alors secrétaire général de l'OL)

- Valérie Javelle (PDG d'Arkesys)

- Annabel Kam (Présidente de KCIOP)

- Ylies Keddari (Président de Ventimeca)

- Henri Landes (Co-fondateur de Landestini)

- Jean-Christophe Larose (Président du groupe Cardinal)

- Vincent Le Roux (Directeur du restaurant Paul Bocuse)

- François Ligier (PDG de Ligier Group)

- Caroline Laubertie (Co-fondatrice de Dabba Consigne)

- Tony Maquaire (DG de Oteline)

- Régis Marcon (Chef étoilé)

- Christophe Marguin (Président des Toques Blanches lyonnaises)

- Stéphanie Marquez (Co-fondatrice de MiHotel)

- Pierre Martinet (Président du groupe Martinet)

- Guy Mathiolon (Président de Serfim)

- Alexandra Mathiolon (DG de Serfim)

- Cécile Mazaud (Présidente de Mazaud)

- Philippe Matière (Président du groupe Matière)

- Alain Mérieux (Président de l'Institut Mérieux)

- Sidonie Mérieux (PDG de HeR Value)

- Tabata Mey (cheffe étoilée)

- Gaëtan Muller (Président délégué de l'ASVEL)

- Marie-Sophie Obama (Présidente déléguée de l'ASVEL féminin)

- Alexandre Nicolet (Co-fondateur de MonSenior)

- Jean-François Pinton ( Président de l'Ecole Normale Supérieure)

- Alexis Pinturault (Champion du monde de ski)

- Naïs Pirollet (Candidate de la Team France au Bocuse d'Or 2022)

- Guillaume Poignon (Fondateur de l'Atelier Emmaüs)

- Jean-Luc Raunicher (Président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes)

- Pascal Ray (Directeur de l'école Centrale de Lyon)

- Josépha Poret (Directrice de Ronalpia)

- Gilles Reguillon (Président de Chamatex Group)

- Didier Repellin (Architecte en chef des Monuments historiques de Lyon)

- Audrey Rigaud (Directrice régionale de Rêv'Elles)

- Artur Reversade (DG de La Folie Douce)

- Bernard Reybier (PDG de Fermob)

- Pierre Roset (Président de Ligne Roset)

- Marion Scapin (Co-fondatrice de Dabba Consigne)

- Christian Schmitt (PDG de Henitex)

- Sylvain Serafini (Président de France Thermes)

- Sophie Sidos (Président de la Fondation Vicat)

- Jo-Wilfried Tsonga (Ancien tennisman)

- Clément Venard (Co-fondateur de MonSenior)

- Christophe Victor (DG du Dauphiné Libéré)

- Sébastien Vidal (Président de Limagrain)

- Serge Vieira (Chef étoilé)

- Antoine Wassner (PDG de Sabarot Wassner)