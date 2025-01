Résiliation des contrats avec Al-Kindi : la Région annonce l'arrêt "immédiat" des subventions au lycée musulman

Le conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avait indiqué dans les colonnes de LyonMag qu'il ne souhaitait plus verser un seul euro de sa collectivité à Al-Kindi.

La décision préfectorale de vendredi va lui permettre de tenir promesse. Et alors que les contrats iront jusqu'au terme de l'année scolaire en cours, la Région annonce "l'arrêt immédiat de toute subvention régionale à cet établissement".

"Nous nous félicitons d’avoir remporté cette bataille, cela montre qu’il ne faut rien céder face à ceux qui menacent les valeurs de la République. La Région poursuivra son combat contre l’islamisme et pour le respect de la laïcité", a réagi Laurent Wauquiez dans un communiqué.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes évoque également "des menaces et des pressions" visant le président Fabrice Pannekoucke et son prédécesseur, et en provenance d'Al-Kindi.