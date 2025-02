Office français de la biodiversité : après l'offensive de la Région, la préfète tente d'apaiser la colère des agriculteurs

Avec le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pannekoucke, le conseiller spécial avait adressé une lettre le 7 février aux agriculteurs, dans laquelle il accusait l'OFB d'être "une coalition d'idéologues qui entend vous (les agriculteurs ndlr) empêcher de travailler et de vivre dignement". Et que le budget alloué à l'OFB en 2024 - 659 millions d'euros - aurait été "mieux employé à soutenir le renouvellement des générations, la reconstitution des cheptels, l'investissement productif".

Une saillie qui n'a pas été appréciée par le gouvernement. Et quand l'Etat réplique, c'est d'abord via la préfète de région Fabienne Buccio. Comme sur la question de la ZAN, la haute-fonctionnaire s'oppose à la Région et le fait savoir.

Ce lundi matin, Fabienne Buccio a pris sa plume, et co-signe, avec Olivier Thibauld, directeur général de l'OFB, une lettre également adressée aux responsables d'exploitations agricoles. Et le ton est vite donné : "Nous avons voulu nous adresser à vous pour dissiper tout malentendu : il n'y a pas lieu d'opposer l'agriculture et l'environnement".

S'en suit une longue liste de missions de l'OFB, avec même un bilan peu concluant des contrôles administratifs sur les exploitations agricoles (27 suites administratives sur 140 contrôles en 2024) érigé en argument pour montrer que la cohabitation est largement abordable.

"Continuons à travailler ensemble pour résoudre les incompréhensions et améliorer nos interactions, au profit d'une agriculture prospère dans un environnement protégé. Tel est notre voeu et l'objectif que nous pouvons partager", concluent Fabienne Buccio et Olivier Thibauld.

Un autre échange, par tweets interposés, a eu lieu entre Laurent Wauquiez et Agnès Pannier-Runacher. La ministre de la Biodiversité accusant l'ancien président de la Région de jouer "les shérifs anti-OFB, comme si la protection de la nature était une conspiration".