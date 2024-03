Alexandre Vincendet exclu du groupe LR à l'Assemblée : une "conséquence logique" selon Jérémie Bréaud

Ce mercredi, Alexandre Vincendet a été exclu du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Le parti reprochait au député rhodanien d'avoir frayé avec le clan d'Edouard Philippe.

Pour les Républicains du Rhône, par voie de communiqué de son président Jérémie Bréaud, Alexandre Vincendet s'est "exclu progressivement de lui-même de notre famille politique (...) en prenant des positions répétées et systématiquement en faveur du gouvernement".

"Aussi, la décision courageuse du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale de ne plus l'autoriser à en être membre en est la conséquence logique", poursuit le maire de Bron, dans ce communiqué cosigné avec son président délégué Alexandre Portier et le secrétaire départemental Pierre Oliver.

"Si la diversité des sensibilités et la liberté d'expression sont le fondement de notre mouvement, la clarté et la loyauté doivent toujours primer sur les ambitions personnelles par respect pour les électeurs et nos militants qui nous font confiance", conclut Jérémie Bréaud, rappelant que toutes les victoires électorales d'Alexandre Vincendet depuis 2014 l'ont été avec l'étiquette UMP puis LR.

Suite à son éviction, Alexandre Vincendet a dénoncé un "procès stalinien" : "Je n'ai même pas eu accès au dossier à charge contre moi. Je suis triste pour ma famille politique, qui est bien malade. Il y a une dérive autoritaire sous l'impulsion de Laurent Wauquiez". Il conserve encore sa carte d'adhérent, puisque les Républicains ne l'ont pas (encore) exclu du parti.