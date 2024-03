Voie Lyonnaise n°12 : le maire de Bron espère à son tour trouver une entente avec la Métropole de Lyon

Des aménagements au projet initial de grande voie cyclable seront réalisés pour conserver des accès efficaces pour les véhicules de secours.

Une étape dont se félicite le maire de Bron Jérémie Bréaud. L'édile LR reste taquin, lui qui avait révélé le problème quand les élus de la Métropole clamaient que tout allait bien : "Si le problème a aujourd'hui été réglé, c'est qu'il y avait donc bien un problème ! Et dire que le Vice-Président aux Mobilités, Fabien Bagnon, m'accusait publiquement à l'époque de menteur et soutenait que le tracé était compatible avec l'activité des HCL ! On ne négocie pas avec la Santé et la Sécurité !"

Pour Jérémie Bréaud, cette entente Métropole-HCL n'est qu'un premier pas qu'il espère voir être répété, notamment pour sa commune.

"Concernant le reste du tracé, et notamment le passage en sens unique de l'avenue Rockefeller à Lyon, le passage de 2x2 voies à 2x1 voix sur l'avenue Franklin Roosevelt de Bron, et l'arrivée extrêmement dangereuse au carrefour de la Boutasse, je ne désespère pas de trouver in-extremis une solution avec le Président de la Métropole pour, non pas abandonner la VL12 mais la rendre plus en phase avec les différents enjeux", conclut le maire de Bron.

Pour la Métropole, ce réseau de Voies Lyonnaises a décidement bien du mal à avancer rapidement, tant les élus locaux et les habitants ont tendance à la forcer à s'arrêter sur chaque tronçon.