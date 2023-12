Polémique autour du projet de construction de 700 logements étudiants à Lyon 2 : la colère des maires de Bron et Saint-Priest

+700 logements et -130 places de stationnement dans un quartier déjà saturé ! Oui au logement étudiant, non à cette folie !

Avec @GillesGascon, nous pensons au cadre de vie et à l'humain, vous pensez au béton et aux chiffres.#désinformation #PassageEnForce #EcoutezLesMaires