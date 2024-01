Bron : Un restaurant fermé pour exploitation de travailleurs clandestins

L’Elite Restaurant, implanté sur la Route de Genas à Bron depuis 2021, est considéré comme un restaurant “gastronomique turc“. Regroupant plus de 400 avis, il est noté à 4,7 sur 5, d’après Google. Bien que la plupart des clients ventent les mérites de l’établissement et de sa cuisine, une découverte risque de remettre en cause sa réputation.

Une pièce de 5 m2 pour trois

Nous pouvons lire sur le site : “Une équipe 100 % turque à Bron […] l’équipe est composée d’un chef de cuisine, d’un chef cuisinier étoilé et d’un pizzaiolo“. Il semblerait qu’ils aient oublié de mentionner l’intégralité de l’équipe, puisqu’elle comprend également des travailleurs clandestins…

C’est le 3 octobre dernier, au cours d’un contrôle, que les policiers ont constaté la présence de trois individus de nationalité bangladaise. Sans papiers et non déclarés, ces travailleurs clandestins ne percevaient pas de salaires. En contrepartie de leur travail, ils gagnaient uniquement le droit de vivre à l’étage du restaurant, dans des conditions insalubres. Leur “habitation“, de 5 m2 pour trois, leur coûtait malgré tout un loyer pour le lit, rapportent nos confrères du Progrès.

Un réseau d’exploitation ?

Les forces de l’ordre avaient découvert à l’étage de l’établissement d’autres logements de ce genre, contenant parfois jusqu’à sept lits. Selon l’arrêté préfectoral, “les conditions déplorables mettent en exergue l’exploitation de ces travailleurs étrangers sans autorisation de travail“. Sur les lieux, deux autres personnes en situation irrégulières sur le territoire, étaient présentes. La liste était-elle plus longue ? Pour l’heure, l’arrêté préfectoral ne nous permet pas d’y répondre.

Le 10 janvier, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité du Rhône, a pris un arrêté pour fermeture administrative du restaurant, d’une durée de trois mois.