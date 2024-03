Alexandre Vincendet : "LR meurt de son inutilité"

A nouveau exclu par ses pairs mardi et siégeant désormais au sein du groupe Horizons à l'Assemblée nationale, Alexandre Vincendet s'adresse aux Républicains dans une tribune publiée par le JDD ce mercredi.

Le député du Rhône, toujours membre des LR dont il fut le président départemental, déclare que "LR meurt de son inutilité".

"Ne pas avoir conclu un accord avec le gouvernement en place constitue une faute", poursuit l'ancien maire de Rillieux-la-Pape, qui estime que "l’apport réel de notre famille politique à la vie de la Nation est presque nul".

Alexandre Vincendet n'oublie pas d'adresser un nouveau tacle à son ennemi Laurent Wauquiez : "Supporterons-nous demain de voir nos amis politiques exclus les uns après les autres parce qu’ils choisiront Édouard Philippe, incontestablement de droite et en capacité de se qualifier au second tour et de rassembler les Français, plutôt qu’une candidature de Laurent Wauquiez dont le seul apport pourrait être de provoquer un duel entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ?"

"Où va un mouvement qui exclut un député proche d’Édouard Philippe mais qui laisse tranquilles les députés ayant voté les motions de censure portées par le Rassemblement national ?", conclut-il, appelant ses collègues LR à se réveiller pour "dire stop à une dérive incessante et mortifère" initiée selon lui par le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.