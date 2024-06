Tags à Lyon : Loïc Terrenes (Renaissance) accuse le Nouveau Front Populaire

Pour Loïc Terrenes, candidat Renaissance dans la 2e circonscription du Rhône aux élections législatives, le maire de Lyon "marque contre son camp" avec cette remontrance.

"Au lieu de vous vanter d'avoir nettoyé, je vous propose de prendre le problème à la source. Moins d'une semaine après la création du Nouveau Front Populaire, nos murs et mobiliers urbains portent déjà son nom. Renvoyer la faute sur les habitants n'est pas responsable quand on contribue soi-même à la dégradation de nos rues. (…) Aussi, il est bon de préciser que les mots du maire de Lyon, comme les règles de civisme, s'appliquent à tous, y compris au candidat Boris Tavernier et ses militants", tacle Loïc Terrenes, photos à l'appui.

S'attaquer aux écologistes dans une circo acquise à leur cause, dans des arrondissements où le tag est toléré voire érigé au rang d'oeuvre d'art, c'est une stratégie osée.